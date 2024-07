Sanitäranlagen in der Kritik Wie hygienisch sind die Neusser Schultoiletten?

Stinkende und verdreckte Toiletten, fehlende Seife sowie nicht funktionierende Spülungen: Die Sanitäranlagen in Schulen sind oft in einem schlechten Zustand. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks. Mehr als 3200 Kinder und Jugendliche wurden zur Hygiene in Schultoiletten befragt. Das Ergebnis: Bundesweit schneiden die Sanitäranlagen in Nordrhein-Westfalen am schlechtesten ab. 67 Prozent der befragten Schüler bewerten den Zustand der Toiletten an ihrer Schule als schlecht. Und auch in Neuss sorgte das Thema zuletzt für Diskussionen im Stadtelternrat.