Yvonne Gebauer in Neuss : „Es werden bis zu 15.000 Lehrer fehlen“

Der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (mit Ehefrau Florence, l.) und CDU-Chef Jürgen Brautmeier (r.) konnten in der Wetthalle Yvonne Gebauer (FDP) begrüßen. Foto: CDU Neuss

Neuss Eine FDP-Ministerin auf einer CDU-Veranstaltung – das gab es jetzt in der Wetthalle zu sehen. Schulministerin Yvonne Gebauer sprach über Erfolge und Probleme im aktuellen Bildungssystem. Vor allem der Personalmangel macht Sorgen.

An Aufgaben und Herausforderungen mangelt es der Landesschulministerin Yvonne Gebauer nun wahrlich nicht. Trotzdem nahm sie sich jetzt anderthalb Stunden Zeit, um das Erreichte seit ihrem Amtsantritt vor ziemlich genau zwei Jahren in der Eventlocation Wetthalle vorzustellen. Außerdem erklärte sie, was es noch zu tun gibt und wo es hakt. Ein besonders gravierendes Problem: Die Suche nach geeigneten Fachkräften.

Jörg Geerlings interpretierte die Tatsache, dass eine FDP-Ministerin auf einer CDU-Veranstaltung spricht, so: „Das zeigt, wie gut die Zusammenarbeit im Land funktioniert.“ Und er schob noch ein weiteres Kompliment hinterher: „Frau Gebauer ist Mitglied einer anderen wichtigen Partei.“ Unter der riesigen, sich langsam drehenden Disco-Kugel saßen Lehrer, Schuldezernentin Christiane Zangs und Vertreter der unterschiedlichen Fraktionen.

Info Schulministerin seit Juni 2017 Zur Person Yvonne Gebauer ist 52 Jahre alt. Die Kauffrau lebt in Köln, ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Politische Karriere Sie trat bereits im Jahr 1982 in die FDP ein, war von 2004 bis 2012 in der Domstadt politisch aktiv. 2012 zog sie dann in den Landtag ein, seit Juni 2017 ist sie Schulministerin.

Immer wieder sollte es Applaus für die Ministerin geben, die den Eindruck erweckte, einen guten Job zu machen. Unter dem von Jörg Geerlings bewusst schwammig gefassten Thema „Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen: Talente entdecken, Potenziale fördern, beste Bildung gestalten“ erfuhren die Zuhörer beispielsweise, dass die Umstellung von G9 auf G8 im vollen Gange ist, dass nur drei Gymnasien in Nordrhein-Westfalen bei G8 bleiben werden: „Es gibt also keinen Flickenteppich, wie von der Opposition prognostiziert“, erklärte die Ministerin. Die Kernlehrpläne seien soweit fertig, der Zeitplan werde eingehalten.

Bei der Umsetzung der Inklusion sieht es nicht so rosig aus. „Wir fragen derzeit ab, wer Schule des gemeinsamen Lernens werden will“, erklärte die FDP-Frau. Dann erfolgten die Stellenzuweisungen. „Es werden nicht alles Sonderpädagogen sein“, kündigte die Ministerin an. Was ihr Sorgen bereitet: „Es werden bis zu 15.000 Lehrer fehlen in den nächsten Jahren.“

Zugleich werde es für die Sekundarstufe II ein Überangebot von bis zu 16.000 jungen Lehrkräften geben. Der Lehrermangel sei im Ruhrgebiet am größten, es mangele auch an sozialpädagogischen Fachkräften. Die Anzahl der Studienplätze sei deshalb landesweit um 250 erhöht worden. Die Ministerin will darüber hinaus auch die berufliche Bildung stärken – dafür wurde eine Agenda mit insgesamt 56 Maßnahmen auf den Weg gebracht. Kontakte zu allen relevanten Akteuren wie Handwerksbetrieben und Industrie- und Handelskammern sollen dem stetig wachsenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Die „Talentschulen“ sollen Problemviertel aufwerten, sie als Wohnort für Eltern mit schulpflichtigen Kindern interessant machen.

Die Ministerin möchte, dass in den Grundschulen wieder mehr Wert auf Lesen, Schreiben und Rechnen gelegt wird. Der CDU-Vorsitzende Jürgen Brautmeier eilte nach dem Vortrag mit dem Mikrofon immer dorthin, wo jemand aufzeigte. Nein, ein Fach „Europa“ werde es nicht geben, ja, sie werde sich für den Erhalt von Förderschulen einsetzen. Nicht viel hält die Ministerin von einem Kopftuchverbot für muslimische Schülerinnen – sie hält es für kaum umsetzbar.