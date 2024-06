NRW-Schulministerin zu Besuch in Neuss Welche Berufschancen haben Menschen mit Behinderung?

Lilly steht kurz vor dem Schulwechsel. Nach den Sommerferien wird sie eine Ausbildungsklasse am Berufskolleg für Technik und Informatik in Neuss besuchen und sich damit auch der Frage stellen müssen, wie es für sie nach der Schulzeit weitergeht. Eine Frage, die viele Jugendliche beschäftigt. Doch während Gleichaltrigen viele Türen offen stehen, sehen Danyela und Robert Scholz, Lillys Eltern, noch einige Hürden. Denn ihre Tochter hat das Downsyndrom und kann nicht wie andere einfach den nächstbesten Job auf dem Arbeitsmarkt ergreifen. Doch was brauchen Menschen mit Behinderung für einen guten Einstieg in die Berufswelt? Diese und weitere Fragen versuchte NRW-Schulministerin Dorothee Feller im Gespräch mit den Mitgliedern der Initiative „gemeinsam leben und lernen“ (Igll) in Neuss zu klären.