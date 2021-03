Kostenpflichtiger Inhalt: Schulen, Sporthallen & Co. : In Neuss soll schneller gebaut werden

Die Dreikönigenschule ist ein Symbol für die Auslastung des Gebäudemanagements. Die Rückkehr an den alten Standort soll nun 2026 erfolgen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das städtische Gebäudemanagement ist in Neuss derart ausgelastet, dass es selbst eine Baustelle ist. Das soll sich ändern – damit Schulen, Sporthallen & Co. in Zukunft schneller gebaut und saniert werden können.