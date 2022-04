Schulen in Neuss : Mehr Personal, bessere Ausstattung

Die künftige Landesregierung wird auch in Schulfragen stark gefordert sein.

Neuss Was wünschen sich Lehrer und Elternvertreter von der nächsten NRW-Landesregierung? So ist die aktuelle Stimmungslage in der Stadt Neuss.

Wer die Schulen fit für die Zukunft machen möchte, hat viel zu tun. Aber was wünschen sich Lehrer und Elternvertreter von der nächsten NRW-Landesregierung? Saga Sjölund, Leiterin der Gesamtschule Norf, nennt drei Punkte. „Erstens eine bessere Ausstattung mit Personal. Zweitens eine bessere und frühzeitigere Kommunikation seitens des Schulministeriums mit den Schulen und drittens die Ausstattung mit technischem Personal“, sagt sie. Denn die Wartung digitaler Endgeräte müsse personell geregelt sein.

Achim Fischer, Leiter der Janusz-Korczak-Gesamtschule und Sprecher aller weiterführenden Schulen in Neuss, sieht „Nachbesserungsbedarf beim Sozialindex und der Ressourcensteuerung“. Mit Hilfe des Sozialindex sollen die Schulen mit besonderen sozialen Herausforderungen gezielter unterstützt werden, dafür werden sie klassifiziert. „Dabei passen aber einige Faktoren nicht. Der Sozialindex muss überarbeitet werden“, sagt Fischer. Auch bei der „sächlichen Ausstattung der Schulen“ sieht er Verbesserungsbedarf, zudem müsse die Politik bestimmte Vorgaben zum Beispiel zu Klassenraumgrößen machen.

Derzeit gilt laut Fischer, dass „Klassenraum nicht gleich Klassenraum“ ist. „Man hat während der Corona-Pandemie gesehen, dass bei Einhaltung der Mindestabstände in manchen Räumen nur neun, in anderen zwölf Schüler unterrichtet werden konnten – und das, obwohl die Klassenstärke gleich war“, sagt er.