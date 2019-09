Stadtelternrat in Neuss : Ein Katalog für bessere Schulen

Neuss Der Stadtelternrat hat sich mit einem Schreiben an Verwaltung und Politik gewandt. Gefordert werden mehr Anstrengungen zur Digitalisierung der Schulen, Verbesserungen in der OGS-Betreuung und des Kursangebotes.

Der Stadtelternrat hat sich mit einem Forderungskatalog an Politik und Verwaltung gewendet. Gedacht ist er als eine Art erster Aufschlag. „Unser Ziel ist ein offener Dialog“, betont Stefan Gollnick, stellvertretender Vorsitzender des Stadtelternrats. Auf Sicht soll der Forderungskatalog noch etwas Feinschliff bekommen. Er basiert auf dem, was im Juni bei der Delegiertenversammlung, an der Vertreter von 18 Schulen aller Schulformen aus Neuss teilgenommen haben, erarbeitet wurde und macht klar, woran aus Elternsicht der Schuh in Neuss drückt. Und das steht drin: