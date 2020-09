Schulen in Neuss : Stadt rüstet bei iPads für Schüler und Lehrer auf

Schulen in Neuss

Neuss Die Ausrüstung der städtischen Schulen mit digitalen Endgeräten geht voran. Vor der Corona-Pandemie standen den Schülern dort rund 3000 Computer und mobile Endgeräte zur Verfügung. Mehr ist im Anflug.

Laut Schulverwaltung hat die Stadt 1200 iPads außerplanmäßig bestellt. Das erklärt Stadtsprecher Peter Fischer auf Anfrage unserer Redaktion. „Diese Geräte befinden sich zum Teil schon in der Auslieferung. Sie wird voraussichtlich in den Herbstferien abgeschlossen sein.“ Das wäre im Oktober. Die Geräte müssen auch eingerichtet werden – das braucht laut Schuldezernentin Christiane Zangs 20 Minuten pro iPad.

Aber bei diesen Geräten bleibt es nicht. „Weitere 2400 iPads werden im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für bedürftige Schüler beschafft“, erklärt Fischer. Das Programm reagiert auf eine Lehre aus der Zeit des Home Schooling nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Denn insbesondere Schüler, deren Eltern sich iPads oder andere digitale Endgeräte wie zum Beispiel Computer oder Laptops nicht leisten können, hatten da einen spürbaren Nachteil gegenüber besser ausgestatteten Mitschülern. Und damit soll Schluss sein – insbesondere vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und mit Blick auf ein mögliches erneutes Home Schooling bei Corona-Fällen in Schulen. Der Schulausschuss hatte bereits in seiner Sitzung im Juni daher die Marschrichtung vorgegeben: Auf Sicht ist eine Eins-zu-eins-Ausstattung von Schülern und Lehrern angestrebt. Aber das geht nicht von heute auf morgen.