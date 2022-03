Förderung in Neuss : Schulen können Mittel aus „Aufholprogramm“ abrufen

Neuss Das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ ist bei den Neusser auf großes Interesse gestoßen. Die gute Nachricht: Der Topf ist noch recht voll.

Durch die Corona-Pandemie hatten junge Menschen weniger Möglichkeiten, zusammenzukommen, Sport zu treiben, sich miteinander auszutauschen oder gemeinsam etwas zu erleben: Denn lange Zeit waren weder Freizeitaktivitäten, noch Sport, Musik oder Angebote der Jugendbildung möglich. Doch es gibt einen Fördertopf, und der ist noch recht voll. Bis zum Ende des Kalenderjahres 2022 können Neusser Schulen daraus Mittel beziehen. Es geht um das von der Bundesregierung aufgelegte Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Wie den Mitgliedern des Schulausschusses, der am Dienstag tagt, mitgeteilt wird, hätten bereits die meisten Schulen Mittel abgerufen – bis jetzt in einer Höhe von 46.800 Euro.

Das Schulverwaltungsamt, so heißt es in der Mitteilung, hat als Schulträger ein Budget von 478.671 Euro erhalten. Daraus können weiter Angebote finanziert werden, die Bildungsdefizite sowie Defizite in den Bereichen Sport, Kultur und Sozialkontakte ermöglichen. Kinder und Jugendliche sollen nach der Corona-Pandemie schnell wieder Versäumtes aufholen und nachholen können. Und das gilt eben nicht nur für den Lernstoff, sondern auch für das soziale Leben. Wie die Verwaltung mitteilt, seien die im Rahmen des Programms möglichen 1794 Bildungsgutscheine zunächst in einem ersten Umfang von 50 Prozent an die Schulen verteilt worden. Einzelne Schulen hätten aber mittlerweile bereits weitere Bildungsgutscheine aus ihrem Kontingent abgerufen.