Schulen in Neuss Alle Schüler sollen bald ein iPad haben

Das Ziel ist klar formuliert. Zwar nennt Schuldezernentin Christiane Zangs kein Datum, wann das Ausrollen der iPads an alle Schüler, die eine städtische Schule in Neuss besuchen, abgeschlossen sein soll. „Aber natürlich setzen wir alles daran, dass jeder Schüler so schnell wie möglich das entsprechende iPad erhält“, sagt Zangs. Die Zurückhaltung dabei, einen Termin zu nennen, hat Gründe. Denn zum einen führen Krankheitsfälle dazu, dass genaue Prognosen schwierig sind. Zum anderen hatte die Verwaltung im Jahresverlauf bereits vor, mit der Ausgabe weiter zu sein – und wurde dann in den vergangenen Monaten durch Lieferprobleme ausgebremst. Um Enttäuschungen vorzubeugen, wird daher auf die Nennung eines Abschlusstermins verzichtet. Aber das Ausrollen hat begonnen.