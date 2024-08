Handlungskonzept der Schulleiter in Neuss Rituelle Gebetshandlungen an Neusser Schulen verboten

Die Schulleiter aller elf weiterführenden Schulen in Neuss sehen sich seit einigen Monaten – in unterschiedlicher Ausprägung – mit Forderungen vor allem muslimischer Schüler konfrontiert, ihre Gebetsrituale auch in der Schulzeit verrichten zu dürfen. Diesem Drängen, das oft mit dem Ruf nach eigenen Gebetsräumen in der Schule einhergeht, wollen sie sich nicht beugen. Und sie wollen sich auch nicht auseinanderdividieren lassen. Deshalb haben sie sich auf eine gemeinsame Position abgestimmt, die mit Schuljahresbeginn in der kommenden Woche gelten wird.