„Schule von acht bis eins“ Neusser Fraktionen wollen Betreuungsangebot sichern

Die Halbtags-Betreuung an Grundschulen ist vor allem für berufstätige Eltern, aber auch viele weitere Neusser eine große Entlastung. „Schule von acht bis eins“ oder „Verlässliche Grundschule“ nennt sich das Programm, welches an neun Grundschulen in Neuss angeboten wird. Finanziert wird die Betreuung durch Fördermittel des Landes und teilweise auch Elternbeiträge. Doch das Land hat angekündigt, die Regeln zur Finanzierung schon bald zu ändern – zur Sorge der Neusser Eltern. Die fürchten nämlich um die Einstellung des Angebots. Im jüngsten Schulausschuss diskutierten die Mitglieder über die Zukunft des Programms.