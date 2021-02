Schulen in Neuss : Stadt soll mehr Tablets für Schüler besorgen

Schulen in Neuss

Die Schulverwaltung soll bis zur nächsten Sitzung des Schulausschusses eine Kalkulation vorlegen, wie teuer eine 1:1-Ausstattung aller Schüler in Neuss mit digitalen Endgeräten wäre – und wie die schnellstmögliche Umsetzung aussähe. Favorisiert wird ein Leasingmodell. Dafür hat sich insbesondere die CDU in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses ausgesprochen. Sie kritisierte die Verwaltung, da eine ähnliche Forderung bereits 2020 formuliert worden sei, eine entsprechende Kalkulation jedoch bislang nicht vorgelegt wurde. Schuldezernentin Christiane Zangs betonte die großen Fortschritte, die bei der Ausstattung der Schulen in den vergangenen Monaten gemacht wurden und dass Neuss auch im Vergleich zu anderen Städten „sehr gut dasteht“. Derzeit gehe man auf eine Ausstattung im Verhältnis 1:2 zu.