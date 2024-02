„Schule am Nordpark“ in Neuss Förderschule verlagert ins Schwann-Kolleg

Als die ursprünglich von der Stadt Neuss gegründete „Schule am Nordpark“ 1976 den Neubau an der Frankenstraße bezog, war dieser auf 120 Schüler ausgelegt. Heute sind es 180 – und vergleichbare Entwicklungen gibt es an allen Förderschulen des Kreises. Das zeigt, wie gut es war, so Josephs, „dass der Kreis an seinen Förderschulen festgehalten hat“. Denn im Zuge der Inklusionsdebatte vor einigen Jahren war es das Ziel der damaligen Landesregierung, Kinder mit einer Behinderung in Regelschulen zu schicken – und die Förderschulen aufzulösen. Aktuell, so weist die zum 15. Oktober 2023 erhobene Schulstatistik des Rhein-Kreises aus, besuchen insgesamt 1484 Kinder und Jugendlichen eine der Förderschulen in Neuss, Dormagen, Kaarst und Grevenbroich.