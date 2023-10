Unterrichtsbeginn am Montag Krieg in Israel wird zum Thema an Neusser Schulen

Es sind Bilder von Raketeneinschlägen, Berichte über Geiselnahme und zahlreiche Tote, welche die Grausamkeit des Terror-Angriffs der Hamas in Israel dokumentieren. Über die Nachrichten und sozialen Medien erreichen täglich neue Schreckensmeldungen die Menschen weltweit – auch Kinder und Jugendliche. So ist der Krieg in Israel auch in deutschen Schulen angekommen, wie ein Vorfall in Berlin zeigt. Als in der vergangenen Woche ein Schüler mitsamt Palästina-Flagge in seiner Neuköllner Schule erschienen ist, eskalierte die Situation. Es kam zu Handgreiflichkeiten mit einem Lehrer. Auch der Deutsche Lehrerverband beobachtet eine Zunahme von offen geäußertem Antisemitismus an Schulen. In Neuss hingegen kommen Kinder und Jugendliche am Montag erstmals nach den Geschehnissen in Israel an ihren Schulen wieder zusammen.