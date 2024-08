Sappeurkorps Neuss Zapfenstreich für Ehrenhauptmann Rolf Busch

Nach 20 Jahren als Hauptmann und Chef der Neusser Sappeure hat sich Rolf Busch im vergangenen Jahr aus der Korpsspitze zurückgezogen. Die Einheit machte ihn zum Ehren-Hauptmann, will Busch aber am Sonntag, 18. August, auch noch offiziell aus seiner Funktion verabschieden und ihn mit dem Großen Zapfenstreich ehren. Der wird um 10 Uhr auf dem Platz vor der Alten Post von den Neusser Ratsbläsern und dem Tambourkorps „In Treue fest“ intoniert. Anschließend zieht sich das Korps zur traditionellen Morgenfeier in das Kardinal-Frings-Haus am Münsterplatz zurück, wo Hans Korsten besonders gewürdigt werden soll, der Ehren-Sergeant der Sappeure. Er hatte sich im November ebenfalls aus dem Vorstand zurückgezogen und wird nun – wie Busch auch – in der Reihe mitmarschieren. Angeführt wird das Korps von Michael Theißen, der im März vom Feldwebel zum Hauptmann avancierte. Er wurde beim Königsehrenabend von Schützenpräsident Martin Flecken in neuer Funktion vorgestellt.