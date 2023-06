Schützen Jubiläumscup der DJK Rheinkraft Neuss DJK Rheinkraft Neuss sucht den Strafstoßkönig

Anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Neusser Bürger-Schützenvereins veranstaltetet die DJK Rheinkraft Neuss mit dem Grenadierzug „Blaue Blömkes“ am Freitag, 9. Juni, in der Ludwig-Wolker-Sportanlage einen Schützen Jubiläumscup. Gesucht wird der „Strafstoßkönig“ von Neuss. Das Spiel ähnelt dem Elfmeterschießen beim Fußball. Allerdings wird aus einer Entfernung von maximal neun Metern auf deutlich kleinere Tore geschossen. Zum Einstieg gibt es eine „Gruppenphase“, in der Spieler aus verschiedenen Zügen in Fünfergruppen gegeneinander antreten. Die Erst- und Zweitplatzierten kommen eine Runde weiter – bis ein Strafstoßkönig feststeht. Schirmherr des Turniers ist der Neusser Schützenkönig Marc Hillen, Mitbegründer des Vereins „Schützen gegen Krebs“, zu dessen Gunsten bei der Veranstaltung gesammelt wird. Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr. Den Sieger erwartet ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro. Beim Jubiläumscup sind noch Plätze frei, spätentschlossene Züge können also noch dazustoßen. Das Startgeld beträgt 50 Euro pro Mannschaft. Anmeldung unter t.orth@djk-rheinkraft-neuss.de.