Ehemaliger Neusser Schützenkönig Trauer um Werner Kuhnert

Kuhnert wurde am 26. August 1933 in Düsseldorf geboren. Nach der Volksschule trat er in den von seinem Großvater 1905 gegründeten und von seinem Vater geleiteten Dachdeckerbetrieb ein. Die Gesellenprüfung erfolgte 1949, seit 1964 war er Dachdeckermeister. Auch als Lehrlingswart seiner Innung war Kuhnert über Jahrzehnte aktiv, ebenso als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht.