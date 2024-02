Schützengilde Neuss Gilde erhöht die Musikumlage

Die Schützengilde Neuss setzt auf Kontinuität in ihrem Vorstand: Bei der mit über 100 Gildisten gut besuchten Jahreshauptversammlung im „Marienhaus“ wurden Stefan Schomburg als Major und erster Vorsitzender, Sascha Karbowiak als Geschäftsführer und Thomas Torka als Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt. Gegenkandidaturen gab es nicht. „Ich freue mich über den Rückenwind“, kommentierte Schomburg das Ergebnis. In seinem Geschäftsbericht erinnerte Geschäftsführer Karbowiak an die wichtigsten Ereignisse im Korps. Gelobt und besonders gewürdigt wurde dabei vor allem der Einsatz von Gildekönig Lucas Baumann. Schießmeister Norbert-Peter Kathmann nannte 2023 ein erfolgreiches „Schießjahr“ der Gilde, deren Mannschaft das Regimentsschießen gewinnen konnte. Als Reaktion auf die geänderten Zuschussregelungen des Neusser Bürger-Schützen-Vereins wurde auf Vorschlag von Schatzmeister Thomas Werbitzky einstimmig eine maßvolle Erhöhung der Musikumlage beschlossen.