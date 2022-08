Übergriffe in Neuss : Mehrere Opfer von Gewalt in Neuss

Mehrere Opfer von Gewalt in Neuss

Übergriffe in Neuss

Am Sonntag gab es in Neuss mehrere gewalttätige Übergriffe. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Neuss Am Sonntag des Neusser Schützenfestes, 28. August, wurden in Neuss drei Männer Opfer von gewalttätigen Übergriffen. Bei beiden Vorfällen kamen nicht nur Fäuste zum Einsatz.

Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Sonntag, 28. August, gegen 01.30 Uhr, auf dem Wendersplatz leicht verletzt. Der Neusser gab an, mit mehreren Personen in Streit geraten und verprügelt worden zu sein. Einer der Unbekannten habe ihm zudem ein Glas auf den Kopf geschlagen. Der Verletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.