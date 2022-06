Schützenfest in Neuss-Elvekum : Die nachgeholte 100-Jahr-Feier

Königspaar in Elvekum: Andre Quix und Katharina Börger. Foto: Einigkeit Elvekum

Elvekum Der Verein „Einigkeit Elvekum“ und das junge Schützenkönigspaar, Andre Quix und Katharina Börger, feiern gleich zwei Ereignisse. Was steht auf dem Programm?

Der Verein „Einigkeit“ steigt am Freitag in ein viertägiges Festwochenende ein, denn zu feiern gibt es gleich zweierlei: Das erste Schützenfest seit drei Jahren und zugleich das nachgeholte 100-jährige Bestehen des 1920 gegründeten Vereins. Dieses Jubiläum prägt den Eröffnungsabend und bietet zugleich den Rahmen für die Inthronisation von Andre Quix und Katharina Börger als Elvekumer Schützenkönigspaar. Ihre offizielle Krönung mit anschließendem Ball stellt wiederum am Montag, 20. Juni, den krönenden Abschluss des Volks- und Heimatfestes dar.

Andre Quix (26) vom Zug „Elvekumer Jonge“ wollte schon in den vergangenen beiden Jahren auf den Königsvogel schießen – und durfte nicht. Jetzt durfte er – und kostete das als einziger Bewerber reichlich aus. Erst mit dem 102. Schuss holte er am Maifeiertag den Vogel von der Stange. Mit diesem Treffer machte er sich zu Andre I., seinen Zug zum siebten Mal zum Königszug im Ort und seine Lebensgefährtin Katharina Börger zur Mitregentin. Als Ritter des Königs fungieren Jens van Heese, Stephan Wissdorf, Dietmar Stammen und Olaf Vogt.

Der Schützenkönig ist seit 22 Jahren aktiv – angefangen als Edelknabe und Tellschütze –, spielt aber auch seit seinem sechsten Lebensjahr im Tambourkorps „Blüh auf“ Uedesheim mit. Sein Geld verdient der Betriebswirt als Einkäufer der Firma Cube Real State und mit einem eigenen Geschäft für Tischtennis-Zubehör, das er mit zwei weiteren Geschäftsführern in Kaarst betreibt. Mit seiner Lebensgefährtin, die als Versicherungskauffrau arbeitet und in ihrer Freizeit imkert, teilt er die Freude an Fernreisen und am eigenen Garten in Derikum.