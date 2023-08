Stadtwerke Neuss Alkoholfreier Durstlöscher für Marschierer

Wenn das Neusser Regiment marschiert, zapfen die Stadtwerke schon mal ihre Wasserleitung an und bringen an der Ecke Hafenstraße/Krefelder Straße ihr Durstlöschermobil in Stellung. Dort nahm am Montag – rein rechnerisch – jeder dritte Marschierer des Regiments die Gelegenheit wahr, sich mit einem kühlen und vor allem alkoholfreien Schluck für die zweite Hälfte des Nachmittagsumzuges zu erfrischen. Am Ende hatte das Team um den Grevenbroicher Bezirksbundesmeister Robert Hoppe nämlich mehr als 2500 Becher gefüllt, ausgeteilt – und eine Wegbiegung später wieder eingesammelt.