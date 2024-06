Schützenfest in Rosellerheide Drei neue Jungzüge bereichern das Fest

Rund vierhundert Schützen feierten am Wochenende bei schönstem Sonnenschein ihr Schützenfest in Rosellerheide. Zum ersten Mal verzeichnete die Bruderschaft einen Zugang von gleich drei neuen Jungschützenzügen. So jung war die Bruderschaft schon lange nicht mehr. Pünktlich um zwölf Uhr wurde am Samstagmittag durch das Böllerschießen auf dem Pitter-un-Paul-Platz das Bruderschaftsfest eröffnet. Am Abend fand der alljährliche und traditionelle Fackelumzug mit fünf Großfackeln statt, bevor die Schützen und ihre Besucher den ersten Abend des Festes im Festzelt ausklingen ließen. „Bis spät in die Nacht wurde getanzt und gefeiert. Die Stimmung war einfach großartig“, berichtet Vorstandsmitglied Brigitte Pieper aus dem Vorstand.