Schützenfest in Rosellen Rosellen feiert zwei „Wiederholungstäter“

Als solcher darf er sich am Wochenende gemeinsam mit Ehefrau Andrea als Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft fühlen, denn Rosellen feiert. Und das vom Böllern der Geschütze am Samstag bis zum Krönungsball am Dienstagabend. Die Abläufe kennen beide, denn die Moitzheims sind „Wiederholungstäter“, weil Wilfried II. schon als Wilfried I.– im bürgerlichen Leben als Gärtner tätig – 2017 König gewesen war. „Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Fieber so schnell wieder packt“, gibt der zweifache Vater zu. Spontan trat er im vergangenen Jahr an die Vogelstange, aber nicht etwa durch einen Mangel an Bewerbern gedrängt. Denn wie Christopher Lischke von den „Grünen Husaren“ wollten auch Moitzheims Zugkameraden Michael Schmitz und Michael Krücken König werden. Und erst der insgesamt 108. Schuss sorgte im Vorjahr für Klarheit.