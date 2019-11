Schützenfest in Neuss : Das neue Konzept für den Grenadierball

Neuss Drei Interpreten, drei Stimmungen, drei Zielgruppen: Das Korps passt seinen Ball den Gästewünschen an.

Die Partyrakete zündet in drei Stufen: Mit einem neuen Konzept will das Neusser Grenadierkorps am Schützenfestsonntag 2020 seine Traditionsveranstaltung auf die oft geäußerten Wünsche der Mitglieder ausrichten. Major Markus Ahrweiler verbindet das mit der Hoffnung, dass die Schützen auch bei schönstem Wiesen-Wetter ins Festzelt kommen und sich auch an diesem längsten aller Schützenfesttage lange dort aufhalten.