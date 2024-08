Blick auf Zahlen, Programm und Events Das Neusser Schützenfest kann kommen

Das Lieblingsfest der Neusser rückt mit Sieben-Meilen-Stiefeln näher – und dass viel mehr dahintersteckt als nur bloße Feierlichkeiten, machte NBSV-Schriftführer Holger Schöpkens am Samstag im Dorint-Hotel gleich zu Beginn deutlich: „Das Schützenfest schützt den Zusammenhalt mit einer langen und lebendigen Tradition, schafft Gemeinschaft und bewirkt eine starke Verbundenheit.“ Der Neusser Bürger-Schützen-Verein möge zwar „aus der Zeit gefallen sein und ein Spiel nach althergebrachten Regeln spielen“, so Schöpkens, doch genau das mache den Verein aus und sei seine DNA. Wie dieses „Spiel“ in diesem Jahr aussehen wird, dazu gaben die Verantwortlichen am Samstag im Dorint einen traditionellen Vorab-Einblick. Das Wichtigste zusammengefasst.