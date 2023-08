Schützenfest 2023 in Neuss – Verein zieht Bilanz Wird die Kinderparade 2024 wiederholt?

Auch auf kleinere Abweichungen in diesem Jahr gehen Flecken, Robertz und Schriftführer Holger Schöpkens ein. So etwa auf die Fällung der Bäume entlang der Hammer Landstraße. „Das hat eine ganz besondere Nähe zwischen Rollmopsallee und Festwiese hergestellt“, beobachtet der Oberschützenmeister. Auch auf das vorverlegte Feuerwerk blickt man zufrieden zurück, da auf diese Weise mehr Schützen dem Spektakel zusehen, nicht nur zuhören konnten, während in den Vorjahren zeitgleich der Wackelzug stattfand. Ginge es nach dem NBSV, würde das Feuerwerk auch in Zukunft auf den Freitag gelegt, so Flecken.