Krönungsball beendet Schützenfest in Neuss Zwei Männer als tanzendes Königspaar

Gab es beim Krönungsball einen besonderen Moment? Ja. Und viele in der ausverkauften Stadthalle waren sich am Samstagabend darin einig, dass der emotionalste Moment auch der normalste war. Denn Jubel brandete auf, als Schützenkönig Bert Römgens, der den Ehrentanz mit Gabriele Flecken, der Frau des Schützenpräsidenten, eröffnet hatte, bei Maria Meyen „abklatschte“, um mit seinem Mann und Königsgemahl Dionissios danach im Takt eines langsamen Walzers über das Parkett zu schweben. Eine neue Situation – aufgelöst in Begeisterung. „Man kann nur stolz sein auf diese Stadt“, sagte Pfarrer Sebastian Appelfeller.