Jetzt Sitzplatz reservieren Neusser Huthaus bietet älteren Bürgern Schützenpanorama

Am Montagnachmittag vor dem Festumzug heißt es auf dem Glockhammer wieder „Bitte nehmen Sie doch Platz“. Seit vielen Jahren bietet das Neusser Huthaus (Glockhammer 16) um Rita und Piet van Opbergen eine mittlerweile fest verankerte Tradition an: 250 Sitzplätze werden in Zugrichtung linke Seite auf dem Glockhammer aufgebaut. „So haben ältere und traditionsbewusste Neusser, aber auch Mitbürger, die nichtmehr allzu gut zu Fuß sind, die Möglichkeit, den Schützenumzug zu genießen – und das völlig kostenlos“, sagt Piet van Opbergen. Jedes Jahr unterstützt die Firma Barrawasser diese Aktion und stellt die Sitzmöglichkeiten kostenlos zur Verfügung, damit so viele Schützenbegeisterte bequem den Umzug schauen können.