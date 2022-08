Schießwettbewerbe in Neuss : Hängepartie am neuen Schießstand

Der neue Schießstand der Bürger-Schützen an der Rennbahn. Foto: Krüll

Neuss 20 Schüsse und kein Treffer? Das konnte sich Christian Busse, Vorsitzender des Grenadierkorps, am Sonntag beim Pfänderschießen seines Korps kaum vorstellen. Lag es den Lafetten des funkelnagelneuen Schießstandes auf der Rennbahn? Und: Was könnte das für das Königsschießen am Dienstag bedeuten?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zumindest vorübergehend wurde nicht mehr auf zwei Vögel gleichzeitig angelegt, bis die Schießmeister der Sache auf den Grund gingen, das Trefferbild prüften – und alles für in Ordnung befanden. Aber weil sich auch das anschließende Pfänderschießen der Jäger ungewöhnlich in die Länge zog, trat das Komitee nicht mehr an die Vogelstange, um den Ehrenschuss abzugeben und über das erste Pfand des Königsvogels zu entscheiden. Aus Zeitgründen.

Die Schießen der Grenadiere unter Aufsicht von Schießmeister Christoph Storm selbst brachte folgende Ergebnisse:

Erster Mannschaftsvogel Jens Olding, Sunke Kochs, Jorge Reis-Pieres, Eiko Pate, Paul Habemeier.

Zweiter Mannschaftsvogel Richard Heintz, Reinhardt Wendt, Moritz Lafloer, Tobias Kinner, Dirk Wozny.

Erster Chargiertenvogel Andre Steinbrecher, Marcel Offermann, Georg Peters, Stefan Roeben, Christian Matzner.

Zweiter Chargiertenvogel Johannes Hoffmann, Wolfgang Hoffschneider, Heiko Martinato, Cornel Tilmes.

Beim Schießen der Jäger führte Regimentssieger Patrick Corsten Aufsicht. Er notierte:

Erster Mannschaftsvogel Gustav Pertz, Horst Winzen, Rene Müller, Pascal Szperkowski, Michael Richter.

Zweiter Mannschaftsvogel Peter Wallrawe, Christian Klatetzki, Gregor Piron, Lothar Neumann, Dieter Thalhofer.

Erster Chargiertenvogel René Matzner, Martin Weyers, Patrick Coersten, Rudi Broich, Ralph Lansen.

Zweiter Chargiertenvogel Marc Reiners, Akii Reiners, Detlef Schotten, Sven Hönick, Christian Alexander.

(-nau)