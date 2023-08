Schützenfest Neuss „Club 900“ statt Schützenlustball

Der Titel „Club 900“ war gewählt worden, weil für das Zeughaus maximal 900 Karten verkauft werden durften. Zu diesem Limit setzte die Riege um Geyr zwei weitere: Keine Karte sollte mehr als 25 Euro kosten. Und: Keine Abgabe an Externe. „Ich wollte das nur für meine Jungs machen“, sagt Geyr. Und weil er auch deren Durst kennt, drückte er den Caterer beim Bierpreis auf zwei Euro für ein Glas. Preiswerter konnte man sich an keiner anderen Schützenveranstaltung und an keinem Bierstand erfrischen. DJ Bulle Haeffs und die Band „Mrs. Brightside“ von Ralf Bienioschek wurden für die Musik gewonnen.