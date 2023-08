Neusser Schützenkönig Christoph Heusgen Angela Merkel gratuliert zur Königswürde

Er ist Diplomat und er bleibt diplomatisch – auch als König. Über den Inhalt des kurzen Glückwunsches, den Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel ihrem langjährigen außen- und sicherheitspolitischen Berater Christoph Heusgen noch in der Nacht zum Mittwoch per Whatsapp aufs Handy geschickt hat, bewahrt der frischgebackene Neusser Schützenkönig Stillschweigen. „Privatsache“, sagt der 68-Jährige, der aber zugibt: „Das war der Glückwunsch, der mich am meisten überrascht aber auch gefreut hat.“