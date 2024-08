Zum Neusser Schützenfest Warum das Modehaus Heinemann auf Fahnen verzichtet

Vier mehrere Meter lange Fahnen in Rot und Weiß inklusive Neusser Stadtwappen und Kugeln des Quirinus: Die schützenfestliche Beflaggung am Modehaus Heinemann schmückt von Jahr zu Jahr im August die Neusser Innenstadt – eigentlich. Aufmerksamen Beobachtern wird bereits aufgefallen sein, dass die Fahnen bislang fehlen. Das wird zunächst auch so bleiben, wie Geschäftsführer Thomas Ose auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.