Fotos vom Königsehrenabend Neuss ehrt Schützenkönig Christoph Heusgen

Ein festlicher Ehrenabend für Schützenkönig Christoph II. (Heusgen) ging in eine sommerliche Party in der Innenstadt über. Vor dem Umzug kleidete die Schützenmajestät ihre einstündige Rede in eine charmante Plauderei und zeichnete rund 1400 Angehörige des Regiments mit seinem Orden aus.