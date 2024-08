Neuss feiert Königsehrenabend für Christoph Heusgen Umsturzpläne und Liebeserklärungen

Neuss · Als Außenpolitiker weiß Schützenkönig Christoph Heusgen, was Potentaten wie Wladimir Putin und Xi Jingping tun, um an der Macht zu bleiben. Auch er hatte solche Pläne, gab er am Königsehrenabend zu. Denn sein Amt sei das schönste überhaupt. Eine Liebeserklärung.

12.08.2024 , 12:37 Uhr

Von Christoph Kleinau