Einstimmung aufs Schützenfest Neusser Jägerkorps feiert mit Bewohnern im Herz-Jesu-Pflegeheim

Er habe als Schützenkönig den „schönsten Job, den man in Neuss haben kann“, meinte Christoph Heusgen, der bereits auf eine 50-jährige Schützenkarriere zurückblickt. Im Gepäck hatte der König einige Orden, die er Mitarbeitenden wie auch ehrenamtlich Tätigen und Bewohnern des Herz-Jesu-Pflegeheims überreichte: So nahmen die Bewohner Robert Tosch und Jürgen Heinicke ebenso den Königsorden entgegen wie die Ehrenamtler Rudi Birth und Rudi Bruis. In Abwesenheit wurde Olga Slobod mit dem Damenorden geehrt, den auch Einrichtungsleitung Monique Geßenhardt erhielt.