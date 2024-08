Schützen-Jubiläum in Neuss Rückblick auf 125 Jahre Hubertuskorps

Peter Schiefer vom Jubiläumsausschuss gehört zu denen, die die Ausstellung konzipiert haben. So wird deutlich, dass die Hubertusschützen bis in die 1960er Jahre einen eigenen Fanfarenzug hatten. Was bis heute geblieben ist: Die Jubiläumsschützen bringen sich auch für andere ein. Und sie haben bis jetzt sieben Mal den großen Schützenkönig gestellt. Zweimal hieß der König Rainer Reuß: Einmal war es der Vater, dann der Sohn. Die Hubertusschützen haben es verstanden, immer wieder junge Leute zu begeistern. Das Ergebnis kann an Zahlen wie diesen festgemacht werden: Zu den Hubertusschützen gehören aktuell 47 Züge, hinzu kommt ein Zug der Bogenschützen, das ist eine Jugendgruppe. Im Jubiläumsjahr gibt es 893 Schützen, das sind so viele wie nie zuvor. Besonders positiv: Von den 893 Schützen sind rund 250 Jungschützen im Alter bis zu 30 Jahren – sie haben ihr eigenes Programm.