Vogelschuss am Dienstag Es bleibt beim Dreikampf um die Neusser Königswürde

Kurz vor knapp wird es dann nochmal unruhig in der Gerüchteküche. Plötzlich dringen Informationen nach außen, dass Marcel Offermann vom Grenadierzug „Quirini‘Nüsser“ am Dienstag an die Vogelstange tritt, um Schützenkönig zu werden. Am Montagmorgen bringt er jedoch im Telefonat mit unserer Redaktion Licht ins Dunkel. „Ich würde niemals gegen einen befreundeten Grenadier-Kollegen antreten“, so der „Puppendoktor“. Er habe sich lediglich als Ersatz angeboten, sollte Bert Römgens (Divergenten) kurzfristig abspringen.