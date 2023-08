Entscheidung in Neuss Standort für Kirmes-Feuerwerk steht fest

Somit gibt es in Bezug auf das Kirmes-Feuerwerk in diesem Jahr gleich zwei Neuheiten zu vermelden: Neben dem Standort-Wechsel findet die Show erstmals nicht wie sonst als Abschluss, sondern zum Auftakt statt. Losgehen soll es circa gegen 22.30 Uhr. Irritationen hatte es im Vorfeld um die zwischenzeitliche Absage des Feuerwerks gegeben. So hatten die Schausteller zunächst mitgeteilt, in diesem Jahr aus Kosten- und Umweltschutz-Gründen auf die Show verzichten zu wollen. Bürgermeister Reiner Breuer brachte danach jedoch alle Parteien an einen Tisch – was am Ende zu einer Lösung führen sollte.