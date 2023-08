Schützenfest in Neuss St.-Augustinus-Gruppe begrüßt mehr als 200 Schützen

Worte, die von Herzen kamen, richtete Andreas Degelmann, Geschäftsführer der St.-Augustinus-Gruppe, an die anwesenden Gäste. So sei das Schützenfest „eine Errungenschaft des Zusammenlebens und der Menschlichkeit“. Deutliche Worte fand Degelmann auch mit Blick auf die rote Rose, die das diesjährige Logo der Gruppe auf der Anstecknadel für die Schützen ziert: „Sie drückt aus, dass die St- Augustinus-Gruppe für das Schützenfest, für alle Beteiligten Frauen und Männer und für ein Brauchtum der Stadt Neuss steht.“ Er führte aus: „Mit 76 Prozent Frauen-Anteilen in unseren Reihen und als größter Arbeitgeber in der Region haben wir eine klare Meinung zu den gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit.“