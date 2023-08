Heimgeleit für den neuen König Das Neusser Schützenregiment außer Rand und Band

Bürgermeister Reiner Breuer empfing den König am Dienstagabend im Namen der Stadt. Nach dem kurzen Empfang und dem Trunk aus dem silbernen Ehrenbecher setzte sich der letzte Festzug des Jubiläums-Schützenfestes in Bewegung Richtung Büchel und Niederstraße. Auch ohne Feuerwerk am Kirmesdienstag war der Wackelzug ein fröhlicher und ausgelassener Abschluss.