Schützenfest-Vorbereitungen in Neuss Ein Fest wirft seine Schatten voraus

am Fahnenmeer. In und auch am Rande der Innenstadt erstrahlen viele Bereiche in diesen Tagen bereits in Rot und Weiß. Doch nicht nur der Schmuck in Schaufenstern, an Häuserfassaden und Co. lässt erahnen, dass das Lieblingsfest der Neusser kurz bevorsteht, sondern auch viele weitere Aktivitäten. Besonders häufig in der Innenstadt zu sehen sind aktuell die orangenen Fahrzeuge des Umweltamtes. Die letzten Rückschnitte und Pflegearbeiten stehen genauso auf dem Plan wie die Reinigung der Brunnen. So wurden auch am Hamtorplatz am Montag fleißig Brunnensteine geschrubbt.