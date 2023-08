Evakuierung, Stromversorgung, Kosten – Schützenfest 2023 Sicherheitskonzept schützt die Kirmes in Neuss und ihre Besucher

Während für die Sicherheit auf der Kirmes die Stadt zuständig ist, kümmert sich der Neusser Bürger-Schützen-Verein (NBSV) um die Vorkehrungen auf der Festwiese und bei den Umzügen. „Nicht erst seit der Loveparade gibt es diverse Sicherheitsauflagen“, erläutert Frank Baumann. Teil des Sicherheitskonzepts sind etwa die Fluchtausgänge der Festwiese, aber auch auf den absoluten Ernstfall ist man vorbereitet: Mario Meyen, stellvertretender Vorsitzender des BSV, erinnert an Anschläge auf Großveranstaltungen, bei denen Fahrzeuge in Menschenmengen rasten. „Auch dagegen muss man sich schützen“, betont er. Man kooperiere daher mit dem Möbelhaus Höffner: „Bei den Umzügen werden an allen Ausfallstraßen Höffner-Lkw stehen, die die Einfahrt in die Stadt versperren.“ Im Brandfall erfolgt die Hauptanfahrt der Feuerwehr je nach Lage des Brandherdes zunächst von der Seite der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) aus.