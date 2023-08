Neusser Hilfsorganisationen beim Schützenfest Sanität- und Rettungsdienste einsatzbereit für die Kirmes

So befindet sich die Sanitätsstelle der Johanniter an der Grenze zwischen der Budengasse/Rollmopsallee und dem Markt sowie den Innenstadtstraßen, die besonders bei Parade und Umzügen viele Menschen anziehen. Das Rote Kreuz hat seine Basis nahe der Hammer Landstraße direkt zentral am Eingang zum Schützenplatz auf der Galopprennbahn. Die Malteser sieht man mit Personal und Fahrzeugen etwas oberhalb des Einganges zum eigentlichen Kirmesplatz.