Schützenfest Neuss 2023 – Öffnungszeiten So öffnen Stadtwerke, Schwimmbäder, Geschäfte und Co. am Schützenfest

Die Neusser Dienststellen des Rhein-Kreises bleiben am am Schützenfest-Montag ab 12 Uhr geschlossen. Die Elterngeldstelle des Kreises auf der Königstraße in Neuss schließt an diesem Tag ebenfalls um 12 Uhr. Ab Dienstag sind die Dienststellen der Kreisverwaltung in Neuss wieder wie gewohnt geöffnet.