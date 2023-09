Schützenfestfinale in Neuss Chargierte geben König das Geleit zum Krönungsball

Neuss Ein letztes Mal rasseln am Samstag, 2. September, die Trommeln durch die Stadt. Anlass dazu gibt der Krönungsball ab 20 Uhr in der Stadthalle. Dort werden in der letzten Veranstaltung des Jubiläums-Schützenfestes Christoph Heusgen vom Schützenlustzug „Nur so“ als neuer Schützekönig und zugleich Axel Hebmüller als Hoher Reitersieger gekrönt. Bevor die beiden höchsten Repräsentanten auf der Bühne der Stadthalle ihre Plätze einnehmen, findet zu ihren Ehren ein letzter Umzug statt. Die Chargierten aller Korps treten dazu um 18 Uhr uniformiert auf der Michaelstraße an, die Spitze des Zuges Richtung Zollstraße. Der Chargiertenzug führt über Mühlenstraße, Windmühlengasse, Oberstraße, Büchel, Niederstraße, Krefelder Straße, und Kapitelstraße zur Tückingstraße, wo der Schützenkönig seine Residenz hat und den Vorbeimarsch abnimmt. Von dort aus geht es weiter über Schulstraße, Büttger Straße, Benno-Nußbaum-Platz, Sebastianusstraße, Oberstraße und Markt zum Zeughaus. Von dort setzt sich der Krönungszug mit allen Fahnen des Regiments um 19.30 Uhr zur Stadthalle in Bewegung.