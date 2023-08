Neuss vör de Dag Komiteekönig, Sonderstempel und eine Schenkung

Die Briefmarkenfreude bieten am Sonntag unter den Rathausarkaden einen von ihnen in Auftrag gegebenen Sonderstempel zum Schützenjubiläum an. Wer diese Gelegenheit verpasst, kann den Stempelnoch einen Monat lang über die Sonderstempelstelle des Service- und Versandzentrums der Deutsche Post AG in Weiden beziehen.