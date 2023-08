Schützenfest in Neuss Zweikampf um die Königswürde

Per Du sind sie bereits. Doch am Dienstagabend muss die neu geschlossene Freundschaft zwischen Christoph Heusgen und Bert Römgens kurz ruhen. Schließlich treten beide um 18.15 Uhr mit einem Ziel an die Vogelstange, das nur einer von beiden erreichen kann: Neusser Schützenkönig zu sein! Waren es im vergangenen Jahr noch vier Bewerber, die nach der Krone griffen – der spätere Sieger Marc Hillen sprang erst kurz vor Meldeschluss auf den Kandidatenzug auf –, steht in diesem Jahr ein Zweikampf an.