Video-Übertragung vom Schützenfest 2023 in Neuss NGZ Online zeigt das Königsvogelschießen im Livestream

Am Schützenfest-Dienstag, 29. August, schlägt für die Bewerber um die Königswürde der Neusser Schützen die Stunde der Wahrheit. Am Schießstand auf der Festwiese heißt es um 18.15 Uhr: Antreten zum Königsvogelschießen. Wer den Vogel, in Neuss traditionell ein eher schmuckloser Holzklotz, von der Stange holt, wird Nachfolger von König Marc I. Hillen, der das Schützenregiment als König im Jubiläumsjahr – 200 Jahre Neusser Bürger-Schützen-Verein – repräsentiert hat. Bei NGZ Online können Sie das Vogelschießen – präsentiert vom Rheinpark-Center Neuss – live im Video-Stream verfolgen.