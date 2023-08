Schützenfest in Neuss 2023 Applaus für die erste Kinderparade

Marius Heub und sein Kumpel Leon vom Bundesfanfarenkorps Neuss-Furth wollten eigentlich nur gucken gehen, doch dann sahen sie ein ganzes Bundesfanfarenkorps in Miniatur – und schlossen sich gleich an. So zogen die beiden Musiker bei der ersten Kinderparade am Samstag gemeinsam mit den ebenfalls dunkelrot und mit Schirmmütze uniformierten Kindern der Leoschule am Neusser Königspaar vorbei. „Wir sind die Neusser Furth“ sei die Botschaft, sagt Schulleiterin Marion Amandi zur Uniformwahl. Denn der Fanfarenzug sei auch ein Aushängeschild der Nordstadt.