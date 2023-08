Aktion zum Neusser Schützenfest Frauenfrage wird zum Kirmesthema

Sie nennen sich „Dornröskes“, dabei sind die Frauen hinter der Initiative „Alle.Können.Schützen“ nicht unzufrieden. „Wir kommen unserem Ziel, dass wir Nüsser Röskes in unserem städtischen Schützenverein gleichberechtigte Mitglieder werden können, stetig, aber unaufhaltsam näher“, heißt es in einem Schreiben von Walburga Ackermann und Monika Baaken, das schon in Schützenkreisen kursiert – und in dem eine Aktion für den Nachmittagsumzug am Kirmessonntag angekündigt wird. „Ganz moderat“, wie Ackermann betont. „Kirmeskleber“ werde es nicht geben, der „Ansatz soll ein versöhnlicher sein.“